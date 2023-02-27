Elazığ'da deprem anı bir televizyonun güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Malatya'da artçı sarsıntılar devam ederken, en son bugün Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buradaki depremden Elazığ da şiddetli bir şekilde etkilendi. Deprem anı ve vatandaşların paniği bir yerel televizyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Televizyon binasında kaydedilen görüntülerde, binada bulunan çalışanların depremi hissetmelerinin hemen ardından binadan çıktığı anlar yer alıyor.

Yakup Sağlam

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