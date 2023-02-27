İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da deprem anı bir televizyonun güvenlik kamerasında

Elazığ'da deprem anı bir televizyonun güvenlik kamerasında
Elazığ'da deprem anı bir televizyonun güvenlik kamerasında

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Elazığ’da hissedildi. Elazığ’daki deprem paniği bir yerel televizyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da deprem anı bir televizyonun güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Malatya'da artçı sarsıntılar devam ederken, en son bugün Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buradaki depremden Elazığ da şiddetli bir şekilde etkilendi. Deprem anı ve vatandaşların paniği bir yerel televizyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Televizyon binasında kaydedilen görüntülerde, binada bulunan çalışanların depremi hissetmelerinin hemen ardından binadan çıktığı anlar yer alıyor.

Yakup Sağlam

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.