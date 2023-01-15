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Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ’da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem anı bir özel hastanenin ve telefon dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak hastaneden çıktığı görüldü.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

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