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Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı

Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı

Elazığ’da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 45 kişi hastanelere başvurdu. Bir hastanede deprem nedeniyle panik ve korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Elazığ'da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyük korku oluşturduğu kentte şimdiye kadar kentte 2'si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Öte yandan, deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir güvenlik kamerasına ise depreme iş yerinde yakalanan bir vatandaşın koşar adımlarla kendini dışarı attığı korku dolu anlar yansıdı.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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