Elazığ'da depremin etkileri sıfıra indiriliyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde çok sayıda yapı hasar görürken, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm birimler kentin yaralarını sarmak için seferber oldu. Birçok konutun yanı sıra Elazığ'da ağır hasar alan 23 okulunda yıkımı yapılarak, yerlerine 27 okul yapıldı. Son 6 ay içerisinde ise çalışmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanının talimatlarıyla ketteki birçok okulun deprem risk analizleri tekrardan yapıldı ve 25 okul için yıkım ve yeniden yapım kararı alındı. Ayrıca okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çerçevesinde 23 anaokulunun yatırım planına alındığı bildirildi. Öte yandan, depremden sonra oluşan yeni rezerv ve yaşama alanlarında da 10 okulun yapılacağı aktarıldı. Yapılacak olan 58 yeni okulun 19'unda inşaat başlarken, 25'inin ihalesinin yapıldığı, geri kalanının ise ihale aşamasında olduğu bildirildi. Yine son 6 ay içerisinde 11 okulun 10'unda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanırken birinde ise devam ediyor.

58 yeni okul

24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra oturulamayacak durumda olduğu tespit edilen 23 okulun yıkıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Bunların yerine, bir kısmı hayırseverlerin desteğiyle de olmak üzere 27 okulumuz tekrar yapıldı. Bu devam eden bir süreç. Çünkü ülkemiz ve ilimiz deprem kuşağı içerisinde. Bu bizim için bir gerçek, bunun için sürekli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tabii deprem olduktan sonra bu yıkılan okulların yerine yeni yapılan okullarla iş bitmiyor. Biz birçok alanda da deprem bilinçlendirmesine devam ediyoruz. Öğrencilerimize deprem eğitimleri veriyoruz" dedi.

Binaları da sürekli kontrol ettiklerini vurgulayan Yiğit, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın talimatları ve yönlendirmeleriyle ilimizdeki birçok okulumuzda deprem risk analizleri tekrardan yapıldı. Bu çerçevede 25 okulumuzda yıkım ve yeniden yapım kararı aldık. Bunları da hızlı bir şekilde tahliye edip yatırım programına da alarak bu okulların yapım sürecine başladık. Ayrıca okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma gereği olarak 23 anaokulumuzu yatırım planına aldık. Tabii deprem Elazığ içerisinde şehir hareketliliğini değiştirdiği için yeni rezerv ve konut alanları ortaya çıktı. Buralarda da okullarımızı planladık. Bu çerçevede 10 okulumuzu planladık" diye konuştu.

"19 okulda inşaat başladı"

6 ay içerisinde hızlı bir şekilde çalışarak 25 okulun ihale işlemlerinin tamamlandıklarını dile getiren Yiğit, "19'unun inşaatına da başlandı. Kalan diğer yatırım programımızdaki işleri de inşallah birkaç ay içerisinde ihale dosyalarını hazırladık. Sırasıyla ihale edip, bu yıl içerisinde yenilenme işlemlerini tamamlayacağız. Çalışmalar devam edecektir. Teknik raporlar doğrultusunda güçlendirilmesi gereken okullarla ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Bu çerçevede de dosyalarımızı hazırladık. Yaz boyunca hızlı bir şekilde çalıştık. 10 okulumuzda çalışmalar tamamlandı, sadece bir okulumuzda küçük birkaç işlem kaldı. Bununla birlikte biz ilimizde deprem riski olan tüm okullarımız işlem yapmış olacağız. Tetkiklerimi devam edecek. Yeni kararlar gelirse bunları da hızlı bir şekilde uygulayacağız. Bu konuda devletimizin iradesi hamdolsun tam. Devletimiz hiçbir masraftan kaçınmıyor. Tekliflerimizi yatırım programına alıyor" şeklinde konuştu.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak



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