Elazığ'da depreminde 14 kişinin öldüğü Dilek Sitesi ile ilgili 23 şüpheli hakkında dava açıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “24/01/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde yıkılan ve vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet veren binalar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında, 14 kişinin öldüğü Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlanarak, tespit edilen 23 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddianame düzenlenerek Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan cezalandırılmaları istemi ile Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Mahkemece yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan iddianamenin kabulüne karar verilerek şüphelilerin yargılanmalarına başlanmıştır” denildi.

24 Ocak'ta yaşanan depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişi olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybetmişti. Elazığ merkezde 3 bina çökmüş, en çok can kaybı ise Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi'nde yaşanmıştı. Dilek Sitesi'nde 14 kişi hayatını kaybetmesi nedeniyle 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 210'ar yıl hapis isteminde bulunulduğu öğrenildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşma tarihinin ileriki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan iddianame de yer alan kooperatif üyelerinin soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerde ya suçsuz olduklarını ya da formalite gereği isimlerinin kooperatifte yer aldığını söyledikleri öğrenildi.

Rıdvan Yeşilırmak

