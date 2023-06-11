Elazığ'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutunun ilk bloğu tamamlandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde de yaraların sarılması için sahada çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da sahada her türlü çalışmanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutların inşası sürüyor. Aşağıdemirtaş mevkiinde yapımına başlanan TOKİ konutlarının ilk bloğun kaba inşaatı tamamlanırken, diğer konutların yapımı hızla devam ediyor. 5 ay içerisinde yapılması planlanan konutlar hızlı bir şekilde bitirildikten sonra depremzede vatandaşlara teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan TOKİ konutlarında bayağı ilerlediklerini belirten İnşaat Mühendisi Ceyda Sucu, "Diğer bloklarımız da aynı hızda ilerliyor. Yoğun yağışlardan dolayı biraz gecikmeler yaşadık ama şu anda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İlk bloğumuz tamamlandı kaba inşaatımız bitti. Şu anda ince inşaat çalışmaları devam ediyor. Diğer yapılarda da çalışmalarımız hızla ilerliyor. Yağışlardan dolayı geri kaldık yoksa daha fazla ilerlerdik. Ama şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir an önce bu konutları bitirerek depremzedelere teslim etmeyi düşünüyoruz. Tüm bloklarımız 3+1 olmak üzere GB ve DB tipi şeklinde yapıyoruz. Ekiplerimiz zaten hızlı bir şekilde çalışıyor. 5 ay içerisinde depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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