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Elazığ'da Eren Abluka - 38 Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı

Elazığ'da Eren Abluka - 38 Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı
Elazığ'da Eren Abluka - 38 Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı

Elazığ’da Eren Abluka-38 Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da Eren Abluka - 38 Elazığ Arıcak Şehit Jandarma Cem Havale operasyonu başlatıldı. Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 4858 personel ve 39 operasyonel timin görev aldığı açıklandı.

Yakup Sağlam
 

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