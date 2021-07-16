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Elazığ'da faciadan dönüldü: Refüje çıkan otobüs 2 vinç yardımı ile kaldırıldı

Elazığ'da faciadan dönüldü: Refüje çıkan otobüs 2 vinç yardımı ile kaldırıldı
Elazığ'da faciadan dönüldü: Refüje çıkan otobüs 2 vinç yardımı ile kaldırıldı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü refüje çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs 2 vinç yardımıyla kaldırıldı.

Elazığ’da faciadan dönüldü: Refüje çıkan otobüs 2 vinç yardımı ile kaldırıldı - Tıkla İzle

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. idaresindeki 05 AT 222 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Bir süre bariyerler üzerinde giderek durabilen otobüste maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada yolcular kısa süreli panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yol, kontrollü olarak tek taraflı trafiğe kapatılarak vinçler kuruldu. 2 vinç yardımı ile kaldırılan otobüs, çekiciye yüklenerek götürüldü. Çalışmaların ardından ana yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yolcular başka bir otobüse nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamil Can Kılıç
 

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