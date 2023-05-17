Elazığ'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Yangın, Elazığ Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Artvin Hopa'ya seyir halinde olan 21 BL 105 plakalı yolcu otobüsü, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yolcular tahliye edilirken durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otobüsü söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma ekipleri, çıkan yangınla alakalı inceli başlattı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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