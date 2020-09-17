Elazığ'da feci kaza!

Kaza, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şahin Sokak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah D. yönetimindeki 34 RFG 16 plakalı otomobil ile Velihan Kılınç (20) idaresindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet ve sürücüsü savruldu, otomobil de yaklaşık 200 metre ileride duvara vurup durdu.

Kazada köftecide kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün de hastanede müşahede altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anıda bir iş yerinin güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla geçen motosiklet, yan yoldan çıkan otomobile çarptığı görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Erkan Bay