İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı Ecrin'i banyo yaptıran anne Ebru Y. şofbenden çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Kızıyla birlikte zehirlendiklerini fark eden anne kötüleşmeden yardım istedi. Durumun 112 Acil Yardım Komuta merkezine bildirmesiyle olayı yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler zehirlenen anne ve kızına olay yerinde ilk müdaheleyi yaparak ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.
Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı. 

Mücahid Kantarcıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.