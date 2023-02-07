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Elazığ'da Gazi Caddesi binaların çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı

Elazığ'da Gazi Caddesi binaların çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı
Elazığ'da Gazi Caddesi binaların çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Elazığ’ın en işlek caddesi binaların çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremde 10 ilde binlerce bina yıkılırken, binlerce insan öldü ve yaralandı. Depremle birlikte merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremle birlikte şehir genelinde onlarca bina ağır hasar aldı. Eski yapısı ile dikkat çeken Gazi Caddesi'ndeki çoğu bina da boşaltıldı. Binaların önlerine şerit çekildi ve içeri girişler yasaklandı. Son olarak ise barikatlar çekilere cadde trafiğe kapatıldı.

Erkan Bay

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