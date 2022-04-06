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Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi

Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi
Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi

Elazığ’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İki binanın daha çatısına sıçrayan yangın kentin birçok noktasından görüldü. Bina sakinlerinin tahliye edildiği olayda, ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi - Tıkla İzle

Olay, merkez Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bu sırada ise tüm bina sakinleri tahliye edildi. Alevler kentin birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri 3 noktadan müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın İHA ekibi tarafından dron ile de görüntülendi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç - Yakup Sağlam
 

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