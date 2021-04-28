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Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 11 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 işçi hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yemeğinden sonra işçilerden bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bir kişi özel araçla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 10 işçi de gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu, gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kamil Can Kılıç
 

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