İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Elazığ’da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, bir otobüs firmasının Elazığ il merkezine girmeden uygulama noktasındaki kontrollere takılmamak için sahte belgeleri olan Afganistan uyruklu 6 şahsı indirdiği, uygulama noktasında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra indirilen Afganları, Güney Çevre Yolunda tekrar otobüse bindirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine takibe alınan otobüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan işlemlerin ardından otobüs personeli ile Elazığ'a yabancı uyruklu şahısların sevkiyatını organize ettiği tespit edilen M.G. (33), N.Ş. (45), H.T. (34), E.B. (38), ve B.B. (34) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliye sevk edildi.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

İLGİLİ HABER
İstanbulda kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
İLGİLİ HABER
Yozgatta uyuşturucu madde operasyonu: 15 gözaltı Yozgat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 15 gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.