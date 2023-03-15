Elazığ'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TD 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamil Can Kılıç

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