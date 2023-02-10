Elazığ'da hasar alan minare kontrollü bir şekilde yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Elazığ merkeze Olgunlar Mahallesi'nde bulunan Halise Hatun Kur'an Kursu ve Taziye Evi'nin minaresi ağır hasar aldı. Belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından minare kontrollü bir şekilde boş alana halat ile çekildi. Çekilmesi ile yıkılan minare yerle bir oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yakup Sağlam

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