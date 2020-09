Elazığ'da hem yıkımlar hem de yapımlar hızla sürüyor

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.Bu kapsamda 17 bin 543 konut için ihaleler yapıldı, inşaat çalışmalarına başlandı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin olduğu bölgedeki ilk deprem konutlarının tamamlanmasının ardından diğer bölgelerde yapılan bir çok konutun ise hızla ilerlediği gözlendi. Bizmişen bölgesindeki 781 konutun bitirilme aşamasına geldiği, yine Aksaray Mahallesi Güney Çevre yolunun üst kısmında yer alan 304 konutun ise kaba inşaatlarının tamamlandığı öğrenildi. Merkeze bağlı Abdullahpaşa, Mustafapaşa Mahalleleri, Akçakiraz, Yazıkonak başta olmak üzere bir çok noktada süren inşaat çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yıkım çalışmaları hızlandı

Deprem sonrasında 15 bin 120 binanın yakılması kararlaştırılmasının hemen ardından başlatılan çalışmalarda tehlikeli oluşturan acil yapıların yıkımları gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay depremzedelerin hak sahipliği sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hız verilen yıkımlar ise aralıksız sürüyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin yapının yıkıldığı kentte 11 binden fazla yapının yıkım çalışması planlanma dahilinde devam ediyor. 16 noktada eş zamanlı olarak süren yıkım çalışmalarının ara vermeden devam edeceği kaydedildi.

"Kasım ayında teslimatı yapacağız"

Aksaray Mahallesi'ndeki deprem konutlarının yapan yüklenici firmanın sahibi Mehmet Bircan, "304 konutun şantiyesindeyiz. 13 Nisan itibariyle şantiyeye başlamış durumdayız. Şu anda kaba inşaatımız bitmiş durumda. Seviye olarak ise yüzde 60 seviyesindeyiz. Kısmet olursa Ekim ayının sonunda inşaatlarımızı bitirip, Kasım ayı içerisinde de teslimatını yapıp inşallah depremzedeleri kışın üşütmeyeceğiz. İdaremizin de desteği ile işimize devam ediyoruz. Şu anda 350 personelle çalışmaktayız. Mesailer de devam etmektedir. Elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bir sıkıntımız yok, inşallah bitireceğiz. Elazığ genelinde yaklaşık 30 tane çalışma devam etmektedir. Bunun birçoğu da inşallah bitecek" ifadelerini kullandı.

Yıkım için ekipler aralıksız çalışıyor

Yıkım çalışması yaptıklarını belirten saha yetkililerinden Bülent Önem, “Şu anda elimizde geldiği kadar hızlı ve temiz çalışıyoruz. Bundan birkaç gün öncesine kadar trafik kapalıydı. Ancak 2 gündür çalışıp burayı toparladık. Doğal olarak esnaf veya vatandaş çalışmamızdan rahatsız olabiliyor. Buranın bitmesi için buna sabır göstermemiz lazım. Gerek kurum gerekse yıkımı alan firmalar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama vatandaşımız biraz sabırsız. Bazen de anlayış göstermiyorlar bunlar bizi çok üzüyor. Bize destek olmaları gerekiyor. Bizler elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Burada bu işin bitmesi lazım. Biz veya bir başkası yapacak. Yapılmadığı zaman kötü görünüm veya risk devam ediyor olacak. Bitişik nizam binalar var bunların oldukça fazla riskleri var. Hemen yıkmamız gereken binalar var. Bu riskleri görmemize rağmen bu işin içine girdik ve temizlememiz lazım. Gece gündüz çalışıyoruz. Bazen saat 21.00'a kadar aydınlatma yaparak çalışıyoruz. Ama belli bir saatten sonra vatandaş çalışmayın diye diretiyor” diye konuştu.

Civar esnaflardan Serdar Kan ise "Binamız ağır hasardan dolayı yıkıldı. Şu an yıkım çalışmaları devam ediyor. İnşallah, tez zaman binamıza ve iş yerimize kavuşuruz. Şu an dükkan kiraladık ve devam ediyoruz. Binamız için müteahhit bulamadık. Anlaşırsak apartman sakinleriyle bir araya gelip binamızı tekrar yerine getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak