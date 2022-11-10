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Elazığ'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 23 AS 008 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABB 149 plakalı panelvan çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rıdvan Yeşilırmak

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