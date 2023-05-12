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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. yönetimindeki 67 ABB 477 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki 23 HY 979 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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