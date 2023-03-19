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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Akyüzlü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.B. idaresindeki 23 DT 090 plakalı otomobil ile 34 JJ 453 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak
 

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