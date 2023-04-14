Elazığ'da istinat duvarları yağışın etkisiyle çöküyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış günlerdir Elazığ'da etkili oluyor. Yağışın etkisiyle Abdullah Paşa Mahallesi 288. Sokak'ta bulunan bir sitenin istinat duvarında dün çökme meydana geldi. Olayda bir araç yığınların altında kalarak hasar görürken, yaralanan olmadı. Bugün de çökmelerin devam ettiği alanda yetkililer site sakinlerini uyardı. Uyarılar üzerine vatandaşlar araçlarını duvarların kenarlarına bırakmazken, yakınından da geçmemeye çalışıyor. Yağışların durmasıyla birlikte duvarların onarılacağı öğrenildi.

Aşırı yağışlardan kaynaklı sabah saatlerinde köşede bulunan duvarın çöktüğünü belirten Site Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Akdağoğlu, “Öğlen saatlerinde C-8 Blok karşısındaki istinat duvarımızın bir kısmında çökme meydana geldi. Yetkililerle gerekli görüşmelerimizi sağladık. En kısa zamanda gerekli çalışmalar yapılacak. Biz gerekli duyuruları sistem üzerinde yaptık. Araçların duvar kenarlarına park edilmemesi ve yakın şekilde yürünmemesi gibi uyarıları yaptık. İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmayacaktır. Yağışlar son 15 gündür durmadı. Bayağı yoğun yağışlar var. Dün yaşayan çökmeden kaynaklı bir araçta maddi hasar meydana geldi. Onun da zararı giderilecektir” dedi.

Kamil Can Kılıç

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