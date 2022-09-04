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Elazığ'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Elazığ'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Elazığ'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Elazığ’da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı için ekipler seferber oldu.

Elazığ’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 LH 773 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralanırken biri araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastaneler kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

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