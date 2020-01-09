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Elazığ'da kar 136 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ'da kar 136 köy yolunu ulaşıma kapattı
Elazığ'da kar 136 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

 Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, belirli aralıklarla gün boyu devam etti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 12, ilçelerden ise Sivrice'de 21, Palu'da 20, Kovancılar'da 15, Karakoçan'da 15, Maden'de 36 Baskil ile Arıcak'ta 5'er ve Alacakaya'da 7 olmak üzere toplam 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına aralıksız devam ettiği bildirildi.
Karayolları ekiplerinin ise Diyarbakır, Bingöl ve Malatya yollarında yaptığı çalışma ile kapanmak üzere olan yolların tamamen kardan temizlendiği ve ulaşıma açık olduğu aktarıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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