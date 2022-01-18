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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı
Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı

Elazığ'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada kayaan ve birbirine çarpan araçlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı - Tıkla İzle

Elazığ'da öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla beraber buzlanma meydana geldi.

Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı. Bazı sürücülerin ise kayan araçları durdurmak için araçtan inip otomobili tutmaya çalıştığı görüldü.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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