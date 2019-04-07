Elazığ'da kaybolan yaşlı kadın 16 saat sonra bulundu

Olay, Karakoçan İlçesine bağlı Kulubaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde evden çıkan Narin Erkol'den (88) birlikte yaşadığı oğlu Cemal Erkol haber alamadı. Bunun üzerine oğlu, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı. 16 saatlik arama sonucunda yaşlı kadın Koçyiğitler köyü Kuruca Mezrası Seyranbağı mevkiinde baygın şekilde buldu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın tedbir amaçlı ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mücahid Kantarcıoğlu

