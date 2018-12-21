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Elazığ'da kayınbirader cinayeti

Elazığ'da kayınbirader cinayeti
Elazığ'da kayınbirader cinayeti

Elazığ’da bir kişi aralarında husumet bulunan kayınbiraderini tüfekle öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Dallıca köyünce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M.K. araçla yoldan giden kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'na av tüfeğiyle ateş açtı. Koçoğlu vurulurken, şüpheli enişte kaçtı. Köy sakinleri durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Koçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Koçoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  

Mücahid Kantarcıoğlu
 

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