Elazığ'da kazada takla atan aracın altında sıkıştı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Elazığ-Pertek karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. idaresindeki 67 TV 472 panelvan, yoğun kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. O sırada devriye görevinde olan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, aracın yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak şarampole devrildiğini fark etti ve durumu 112 sağlık, İtfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, takla atarak ters dönen aracın altında sıkışan H.D.'yi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra aracın altında sıkışan H.D., ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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