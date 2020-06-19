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Elazığ'da kızını öldüren baba da öldü

Elazığ'da kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da kızını öldüren baba da öldü

Elazığ’da eşinden boşanan ve önceki gün üniversite sınavı için ağabeyinin evine gelen 20 yaşındaki kızını öldüren, ayrıca daha önce köyde mezar kazdığı ileri sürülen baba da hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu'da geldi.

Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan baba Konukoğlu'da gece yarısı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın cenazesi şehir hastanesinden alınarak, öldürdüğü kızının naaşı bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi. Hastanede yapılacak otopsi sonrası baba ile kızın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.

Baba Konukoğlu'nun 6 ay önce gittiği merkeze bağlı Elmapınarı köyünde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıkmıştı. Baba ve kızının henüz nerede toprağa verileceğinin belli olmadığı öğrenildi.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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