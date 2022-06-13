Elazığ'da korkutan yangın: Ev alev alev yandı

Olay, merkez Nailbey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 1'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol edip söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. O anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

