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Elazığ'da mahyalı 'Evde Kal' uyarısı

Elazığ'da mahyalı 'Evde Kal' uyarısı
Elazığ'da mahyalı 'Evde Kal' uyarısı

Elazığ'da tüm camilerden her gün vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarı yapılmaya devam ederken, mahya ile de "Evde Kal" mesajı veriliyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle her türlü uyarı yapılıyor. Bu kapsamda kentteki tüm camilerden her gün öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarından sonra vatandaşların evde kalmaları için uyarı yapılıyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan İmam-ı Azam Camii'nde Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması için mahya asıldı. Cami den ‘Evde Kal Elazığ' mesajının yanı sıra Hoş geldin Ya Şehri Ramazan ve Türk bayrağı motifleri yansıtıldı.

Camiye asılan mahyalar hakkında bilgiler veren Cami Dernek Başkanı Hüseyin Alan, “Camimizin Mahyasında ‘Evde Kal Elazığ, Hoş geldin Ya Şehri Ramazan ve Türk bayrağımız geçiyor. Bu projemiz Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde ilktir. Cami girişindeki rahlede oda ilk projemizdir. İçerideki gördüğünüz gibi minber ve mihrapta Türkiye'de 7'incidir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ilk olarak Elazığ'da yapıldı. Projemizi burada yaptık.

Caminin Elazığlıların eseri olduğuna da değinen Alan,en kısa zamanda salgının geçmesiyle yeni yapılan camilerini en kısa zamanda hizmete açmaya planladıklarını aktardı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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