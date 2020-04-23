İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı

Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde ve bazı köylerde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nen uyarısını yaptığı yağış Elazığ'ın bazı ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerinde etkili oldu. Alacakaya ilçesi ile bazı köylerde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, kısmen bazı meyve ağaçları ile tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan meteoroloji bugün için bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağını yağışların ise Bingöl çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, yer yer dolu yağışının da beklendiğini bildirdi.

Erkan Bay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.