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Elazığ'da operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'da operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyon sırasında bir grup teröristle sıcak temas yaşayan timler, çıkan çatışmada 2'sini ölü olarak ele geçirdi.
Bölgede operasyonun geceden itibaren aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.  

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı:"Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, “Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
 

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