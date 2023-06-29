Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kaza, merkeze bağlı İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki 23 HC 093 plakalı hafif ticari araç, Ş.U. idaresindeki 44 FZ 064 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu yan yattı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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