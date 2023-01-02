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Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Elazığ -Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ -Bingöl Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 12 DA 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erkan Bay

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