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Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkeze 38 kilometre uzaklıkta olan Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metrelik mesafeden takla atan otomobilde bulunan Z.A., F.A., M.A. ve M.A., yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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