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Elazığ'da otomobil trene çarptı

Elazığ'da otomobil trene çarptı
Elazığ'da otomobil trene çarptı

Elazığ’dan Malatya’ya yük götüren trene otomobil çarparken kazada yaralanan olmadı.

Elazığ’da otomobil trene çarptı - Tıkla İzle

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde bulunan tren raylarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ç. idaresindeki 23 ADJ 664 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçen Elazığ'dan Malatya'ya yük götüren trene çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı fark eden makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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