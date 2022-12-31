Elazığ'da özel bir hastanede sağlık çalışanları yoğun bakım ünitesi önünde tiktok videosu çekti

Elazığ'da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti. Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü. Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personel, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak



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