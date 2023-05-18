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Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı

Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı
Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı

Elazığ’da park halindeyken bir anda alev alan pikap, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halindeki pikap bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Rıdvan Yeşilırmak

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