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Elazığ'da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 27 FB 799 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 23 AN 803 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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