Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında, terör örgütünün KCK yapılanmasının meclisi şeklinde ülkede faaliyet gösterdiği değerlendirilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edildi. İl merkezi ve Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 8 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 6'sı ise adliyeye sevk edildi.

Rıdvan Yeşilırmak