İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da rahatsızlanan 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun taburcu edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden 30'u taburcu edildi. 4 öğrencinin müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.