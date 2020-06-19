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Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin alıcı kılığına girerek yaptığı operasyonda 20 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmada 1 şahsı tespit etti. Şahsın elinde bulunan sikkeleri satmak istediğini öğrenen ekipler alıcı kılığına girdi. Şüpheli S.Ş. ile irtibata geçen ekipler, alıcı kılığında buluştuğu şahsı 20 adet Roma dönemine ait sikke ile yakaladı.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, ele geçirilen 20 adet sikkenin ise Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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