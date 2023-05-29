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Elazığ'da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü

Elazığ'da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü
Elazığ'da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ’da etkili oldu.

Elazığ'da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü - Tıkla İzle

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak yağış, Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar iş yerlerine su girmemesi için büyük gayret gösterdi. Sokakların dereye döndüğü yağış sonrasında vatandaşlar karşıya geçmekte zorlandı. Islanmak istemeyen bazı vatandaşlar ise ayaklarına poşet geçirdi. Öte yandan, bazı alt geçitlerin ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2); yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, çatı uçması ve hortum gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

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