Elazığ'da şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Olay, Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 P 3993 plakalı otomobil, kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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