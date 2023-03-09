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Elazığ'da SAT-2 tipi şap virüsü alarmı

Elazığ'da SAT-2 tipi şap virüsü alarmı
Elazığ'da SAT-2 tipi şap virüsü alarmı

Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek çeşitli tedbirler aldı. Getirilen tedbirler istikametinde Elazığ’da ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinleri iptal edildi. Yine ikinci bir emre kadar hayvanların hareketi ve satışı da yasaklandı.

Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı. SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

 

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