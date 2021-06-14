Elazığ'da sebze hali deposu alevlere teslim oldu

Yangın, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sebze halinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda plastik ve ahşap kasaların bulunduğu depodan önce dumanlar ardından da alevler yükseldi. Halde bulunanların fark ederek müdahale etmeye çalıştığı yangının bildirilmesi üzerine bölgeye 8 itfaiye aracıyla çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine kısa süreden ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler gökyüzünü siyah dumanların kaplamasına neden olan yangına müdahale etti. Bir çok koldan yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangının çevreye sıçramasına engel olundu.

Alevlerin büyük oranda söndürüldüğü yangında ekipler soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenenler içinde sağlık ekipleri bölgede hazır bekledi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı belirtildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu