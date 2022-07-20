Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu

Olay, Baskil'in Suyatağı köyü Kale mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Alanur ve Malatya'dan misafir olarak yanına gelen arkadaşı Mahmut Çelik, kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için Karakaya Barajı Gölü'ne girdi. 2 arkadaş suda bir süre çırpındıktan sonra battı.

Çevredeki vatandaşlar suya girerek 2 arkadaşın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kamil Can Kılıç

