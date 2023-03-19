Elazığ'da şiddetli yağışlar sonrası dereler coştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağış pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışlarda Baskil ilçesinde bulunan Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı Haifan dereleri coştu. Etkili yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Erkan Bay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.