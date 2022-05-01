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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde berber dükkanı olan Z.Y., akrabası M.Ç. ile arazi davası yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından M.Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.'ye üç el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.Y., ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan M.Ç. ise daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Erkan Bay
 

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